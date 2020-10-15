İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'na katıldı.

Soylu, "21. yüzyılın gelişmiş medeniyetleri ne yazık ki Orta Doğu'da istikrarsızlığa ve teröre senaristlik ve rejisörlük yapmaktadır" dedi.

Sınırötesi operasyonlarla Türkiye'nin terörle mücadelenin yanı sıra güven ortamına büyük katkı sağladığına dikkat çeken Soylu şöyle konuştu: "DEAŞ-PKK ve bunların uzantılarına karşı kurduğumuz saha baskısı, içerde terörle mücadelemiz, güvenliğimizin esas itibarıyla sınırlarımızın ötesinde başladığını net şekilde ortaya koymuştur. Bunu 'Türkiye'nin orada ne işi var?' diye düşünenlere anlatıyorum. Libya'ya gidiyoruz, 'Libya'da ne işin var? Suriye'de ne işin var? Doğu Akdeniz'de ne işin var? Irak'ta ne işin var?' Keşke bir işimiz olmasaydı."

Soylu ülkesine dönen Suriyeliler ile ilgili son rakamları da paylaştı: "Sınır ötesi harekatlarımızla oluşturulan güvenlik sayesinde, bugüne kadar 414 bin 61 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü."