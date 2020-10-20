Yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen terör operasyonlarında kritik hedefleri başarıyla yok eden savaş uçaklarımız, kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yapmaya devam ediyor.

Bu süreçte kahraman Türk savaş pilotları kadar o uçakların sorunsuz bir şekilde havada kalabilmesini sağlayan uçak bakım personelinin de büyük emeği var.

Her biri alanında uzman

TRT Haber, Türkiye’nin en önemli hava üslerinden biri olan Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığındaki uçak bakım faaliyetlerini görüntüledi.

Uçak Sistemleri Komutanlığı bünyesinde icra edilen bakım onarım faaliyetlerindeki temel amaç ‘savaş uçaklarının mümkün olan en faydalı şekilde kullanılması’ olarak kabul ediliyor.

Her biri alanında son derece uzman personelden oluşan ekip, savaş uçaklarının uçuş öncesi ve sonrasındaki tüm bakımlarından sorumlu.

Türkiye’nin modernize edilmiş F-4 savaş uçaklarını aktif olarak kullanan ülkelerden biri olduğu gerçeğinden hareket ettiğimizde, söz konusu bakım ve onarımların ne denli iyi yapıldığı da ortaya çıkıyor.

[F-4 uçakları Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli görevler üstleniyor. Foto: Sıtkı Atasoy.]

Yurt dışına ihtiyaç yok

Komutanlıkta uçakların mekanik bakımlarından aviyonik bakımlarına, yapısal onarımlarından elektronik sistemlerinin bakımlarına kadar her biri uzmanlık gerektiren onlarca farklı konuda bakım-onarım hizmeti sağlanıyor.

Burada dikkatimizi çeken bir diğer husus, ihtiyaç duyulan bakım ve onarım hizmetlerinin tamamen Türkiye tarafından yapılabilmesi.

Savaş uçaklarımızın herhangi bir problemi için yurt dışından bir ekibe ya da sadece orada var olan bir sisteme ihtiyaç duyulmuyor. Bu durum operasyonel faaliyetler için son derece önemli bir avantaj olarak kabul ediliyor.

[Savaş uçaklarının bakımından sorumlu personel, uçuşların sıkıntısız olmasında önemli görevler üstleniyor.]

Pilotlar ve uçak bakım personeli büyük bir aile gibi

Burada gözlemlediğimiz bir diğer unsur ise ekibin tam anlamıyla bir ‘aile’ gibi hareket etmesi.

Herkes yapması gereken işi son derece profesyonel bir şekilde tamamlıyor. Sürecin hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması için tüm personel bir orkestra gibi hareket ediyor.

Savaş uçaklarının havadaki ‘patronları’ savaş pilotları ile yerdeki ‘patronları’ uçak bakım ekibi arasındaki bağ da son derece güçlü, adeta bir aile gibi olduklarını söylemek mümkün.

Burada gözlemlediğiniz her unsur, aslında ‘Türk savaş uçaklarının bunca yıldır nasıl sorunsuz bir şekilde uçabildiği’ sorusunun da yanıtı oluyor.

Ekibin en büyük dileği yerli ve milli savaş uçağının bakımının da yine bu hangarlarda yapılabildiği günü görmek…

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek