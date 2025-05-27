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Gündem
AA 27.05.2025 11:55

Bakan Şimşek, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) resmi temaslarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Bakan Şimşek, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'de bulunan Bakan Şimşek'i Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde kabul etti.

Kabulde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yakın bir gelecekte daha güçlü bir konuma geleceğine olan inancını belirterek, "Türkiye Yüzyılı"nın KKTC'ye önemli etkisinin olacağını vurguladı.

Tatar, KKTC olarak bazı sıkıntılarının olduğunu ancak mücahit bir halk olarak Türkiye'nin desteği ile geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini kaydederek, ziyaretinden dolayı Şimşek'e teşekkür etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Kıbrıs konusu Türkiye'de siyaset üstü"

Bakan Şimşek de Türkiye'nin hemen her konuda KKTC'nin yanında olduğuna dikkati çekerek, KKTC'nin geleceğinin ve Kıbrıs konusunun Türkiye'de siyaset üstü olduğunu söyledi.

KKTC'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Şimşek, yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinin, adaya yakışır bir kompleks olduğunu vurgulayarak, "hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.

Şimşek, KKTC'nin geleceğinin dayanışma ve güçlü birliktelik olduğunun altını çizerek, "Hep birlikte çok daha güçlü bir gelecek inşa edeceğiz" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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