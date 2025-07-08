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Gündem
AA 08.07.2025 10:27

Bakan Şimşek İslami Finans Zirvesi için Londra'da

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslami Finans Zirvesi'ne katılmak için gittiği Londra'da iki gün boyunca temaslarda bulunacak.

Bakan Şimşek İslami Finans Zirvesi için Londra'da
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, Şimşek'in bugün başlayan Londra temasları yarın sona erecek.

Temasları kapsamında Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile Birleşik Krallık İhracatın Finansmanı Kuruluşu (UK Export Finance) tarafından düzenlenen İslami Finans Zirvesi'ne katılacak Şimşek, etkinliğin açılış konuşmasını yapacak.

Yatırımcılarla da buluşacak

Bakan Şimşek, programı kapsamında reel sektör ve finans sektöründen üst düzey temsilcilerle düzenlenecek yuvarlak masa toplantılarına da iştirak edecek. Bu toplantılarda küresel ekonomik görünüm, ekonomi programındaki gelişmeler ve Türkiye'nin reform ajandası ele alınacak.

Şimşek, Türkiye'nin ekonomi programını ve yatırım fırsatlarını uluslararası iş dünyasına da anlatacak.

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Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı İngiltere
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