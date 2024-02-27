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Gündem
AA 27.02.2024 06:22

Bakan Şimşek G20 toplantısı için Brezilya'ya gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bugün Brezilya'ya gidecek.

Bakan Şimşek G20 toplantısı için Brezilya'ya gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e, temaslarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gerçekleştirilecek toplantıda Şimşek, çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirecek.

Şimşek, temaslarını cuma günü tamamlayacak.

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Mehmet Şimşek Brezilya Fatih Karahan Merkez Bankası
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