Bakan Şimşek G20 toplantısı için Brezilya'ya gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e, temaslarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gerçekleştirilecek toplantıda Şimşek, çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirecek.

Şimşek, temaslarını cuma günü tamamlayacak.