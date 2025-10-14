Parçalı Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 14.10.2025 14:29

Bakan Şimşek, ABD’de yatırımcılarla buluşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarına katılmak üzere Washington'a gitti. ABD temasları süresince yaklaşık 60 toplantıya katılması öngörülen Şimşek, yatırımcılarla bire bir ve geniş katılımlı görüşmelerde bulunacak.

Bakan Şimşek, ABD’de yatırımcılarla buluşacak

Bakan Şimşek'i, söz konusu finans kuruluşlarının yıllık toplantıları için gittiği ABD'nin başkenti Washington'da oldukça yoğun bir program bekliyor.

Yoğun görüşme taleplerini karşılayabilmek için Washington programını bir gün öne çeken Şimşek'in, temaslarının ardından, cumartesi günü yurda dönmesi planlanıyor.

Şimşek'in Washington temasları süresince yaklaşık 60 toplantıya katılması öngörülüyor. Dünyanın önde gelen yatırım bankalarınca düzenlenen yatırımcı konferanslarına iştirak edecek Şimşek, yatırımcılarla bire bir ve geniş katılımlı görüşmelerde bulunacak. Şimşek, bu temaslarında Türkiye'de uygulanan ekonomik programın geldiği aşamayı ve son gelişmeleri paylaşacak.

Türkiye'de faaliyet gösteren ABD'li firmalarla görüşecek

Bakan Şimşek, ABD temasları kapsamında ayrıca ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarında akademisyenler, yatırımcılar ve politika yapıcılarla da bir araya gelecek.

Program çerçevesinde ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenecek yuvarlak masa toplantısına da katılacak Şimşek, Türkiye'de faaliyet gösteren ABD'li firmaların üst düzey temsilcileriyle görüşecek.

Şimşek'in Washington'daki çok taraflı temasları kapsamında da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC), İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası gibi uluslararası kalkınma bankalarının üst yönetimleriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

Mevkidaşlarıyla da görüşecek

G20 Maliye Bakanları toplantısına da katılacak olan Şimşek, ayrıca Yunanistan, Singapur, Malezya, Pakistan ve Katar maliye bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Bakan Şimşek'in, Avrupa Birliği'nin (AB) Ekonomi ve Verimlilikten Sorumlu Komiseri Valdis Dombrovskis ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Mehmet Şimşek ABD
Sıradaki Haber
Kara yolunda 5G destekli akıllı ulaşım altyapısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:21
AK Parti MKYK Toplantısı başladı
16:19
İçişleri Bakanı Yerlikaya konuşuyor
16:16
İBB Başkan Vekili Aslan hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemi
16:15
BM: Ateşkes sonrası 310 binden fazla kişi Gazze'nin güneyinden kuzeyine gitti
16:19
Gümrük Muhafaza ekipleri ile İspanya polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunun detaylarına ulaşıldı
16:12
IMF, Türkiye'nin büyüme tahminlerini yükseltti
Başkent'in tropik kuşları 'Yeşil Papağanlar'
Başkent'in tropik kuşları 'Yeşil Papağanlar'
FOTO FOKUS
Ankara’da başıboş köpekler kediye saldırdı
Ankara’da başıboş köpekler kediye saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ