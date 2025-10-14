Parçalı Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 14.10.2025 12:12

1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladıklarını açıkladı.

1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
[Fotograf: AA]

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yargı hizmetlerinin vatandaşlara daha etkili ve verimli şekilde sunulması için tarafsız ve bağımsız yargının insan kaynağını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda hayata geçirilen uygulamalardan hakim ve savcı yardımcılığı müessesesiyle, yargının niteliğini ve niceliğini artırdıklarına işaret eden Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında ilkini, 2024 yılında ise ikincisini gerçekleştirdiğimiz hakim ve savcı yardımcısı alımına bu yıl da devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantımızın ardından müjdesini verdiği 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladık. Bu kapsamda 850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hakim yardımcısı alımını gerçekleştireceğiz."

Sınavlar 20-21 Aralık'ta yapılacak

Tunç, sınavların ÖSYM tarafından 20-21 Aralık'ta yapılacağını aktararak, sınava girecek adaylara başarılar diledi.

Sınavı kazanarak mülakat aşamasını da başarıyla tamamlayan hakim ve savcı yardımcılarının, 36 aylık eğitim sürecinin 1 yılını Türkiye Adalet Akademisinde, 2 yılını ise tecrübeli hakim ve savcıların yanında "usta-çırak ilişkisi" içerisinde çalışarak geçireceklerini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Kutsal bir mesleği icra edecek olan hakim ve savcı yardımcılarımız böylece kürsüye daha donanımlı ve güçlü bir şekilde çıkacaklar. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edecek, Türkiye Yüzyılı'nı 'adaletin yüzyılı' yapacağız."

Alım ilanıyla ilgili bilgilere Bakanlığın internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.

ETİKETLER
Yılmaz Tunç Adalet Bakanlığı
Sıradaki Haber
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:56
Muş'ta yolcu treni servis minibüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı
13:45
Gaziantep Şehir Hastanesi 2 yılda 5,5 milyonu aşkın hastaya hizmet verdi
14:16
Kara yolunda 5G destekli akıllı ulaşım altyapısı
13:34
Urartuların ihtişamlı kalesinden çıkan seramik parçalarını "yapboz" gibi birleştiriyorlar
13:22
UNDP: Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolara ihtiyaç duyulacak
14:15
Ankara’da başıboş köpekler kediye saldırdı
Tarihi değirmen temizlenirken yaklaşık 1500 yıllık mozaik bulundu
Tarihi değirmen temizlenirken yaklaşık 1500 yıllık mozaik bulundu
FOTO FOKUS
Ankara’da başıboş köpekler kediye saldırdı
Ankara’da başıboş köpekler kediye saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ