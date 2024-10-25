Bakan Şimşek: 2025 enflasyonla mücadelede dönüm noktası olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası yıllık olağan toplantıları için ABD'nin başkenti Washington'da temaslarını sürdürüyor.

Bakan Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü'nün düzenlediği toplantıda Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek yılın enflasyonla mücadelede dönüm noktası olacağını vurgulayan Şimşek, mali politikanın bu süreçte daha güçlü devreye gireceğini ifade etti.

"Gelecek yıl dönüm noktası olacak. Enflasyon hala kabul edilemeyecek kadar yüksek. Dolayısıyla bir numaralı önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması. Mali disiplini yeniden tesis etmeyi ve cari açığı daraltarak sürdürülebilir bir dış denge hedefliyoruz. Yapısal reformların hayata geçirilmesi de öncelikli hedeflerimiz arasında."

"Reformlar için mali alan yaratılmalı"

Enflasyonu düşürmek için Merkez Bankası'na destek vermeyi hedeflediklerini söyleyen Şimşek, reformlar için mali alan yaratılması gerektiğine dikkat çekti.

Şimşek, Türkiye'nin rezervlerinin yeniden inşa edildiğine dikkat çekerek, bu başarının bir kısmının Türk lirasına olan güvenin artmasından kaynaklandığını belirtti.