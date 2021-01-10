Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, çocukların İstiklal Marşı'nı aylardır okullarda değil, EBA TV'de okuduklarını belirtti.

Çocuklarımız İstiklal Marşı’mızı aylardır okullarda değil, EBA TV de okuyorlar. Oysa biz her pazartesi ve cuma “tek nefes” olurduk. Lütfen, yine devam edelim, yarın okullarımızda saat 10.00’da bayrak törenimiz var. Bize pencerelerinizden, evlerinizden katılır mısınız?