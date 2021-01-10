Bakan Selçuk'tan 'İstiklal Marşı' daveti: Evlerinizden katılır mısınız?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yarın sabah 10.00'da okullarda okunacak İstiklal Marşı'na vatandaşları davet etti. Selçuk, "Yarın okullarımızda saat 10.00’da bayrak törenimiz var. Bize pencerelerinizden, evlerinizden katılır mısınız?" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan açıklama yaptı.
Bakan Selçuk, çocukların İstiklal Marşı'nı aylardır okullarda değil, EBA TV'de okuduklarını belirtti.
Çocuklarımız İstiklal Marşı’mızı aylardır okullarda değil, EBA TV de okuyorlar. Oysa biz her pazartesi ve cuma “tek nefes” olurduk. Lütfen, yine devam edelim, yarın okullarımızda saat 10.00’da bayrak törenimiz var. Bize pencerelerinizden, evlerinizden katılır mısınız?— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 10, 2021
Bakan Selçuk, yarın 10.00'da okullarda bayrak töreni yapılacağını söyledi. Selçuk, törene herkesi davet etti.
Selçuk, "Yarın okullarımızda saat 10.00’da bayrak törenimiz var. Bize pencerelerinizden, evlerinizden katılır mısınız?" dedi.
Bakan Selçuk yarın saat 10.00'da mesai arkadaşlarıyla Bakanlık binasında bayrak törenine katılacak.