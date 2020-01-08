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Bakan Selçuk'tan Berfin'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki

08 Ocak 2020 Çarşamba 21:07 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 21:13

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İskenderun'da, 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanığa verilen cezaya tepki gösterdi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]