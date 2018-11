Bakan Selçuk, saldırıya uğrayan öğretmeni aradı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Selçuk'un tedavisi devam eden beden eğitimi öğretmeni Aldırmaz'ı telefonla arayarak olay hakkında bilgi aldığı, Selçuk'un talimatı üzerine Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü yetkililerinin Aldırmaz'a hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada Bakan Selçuk'un olayla ilgili değerlendirmelerine de yer verildi.

"Yaşama hakkının her canlının en kutsal ve dokunulmaz hakkı" olduğunu belirten Selçuk, "Hele ki yaratılmışların en şereflisi olan insanın yaşama hakkı söz konusu ise bu hakkın, bu hukukun önemi daha da artmaktadır." ifadelerini kullandı.

Selçuk şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı ailesi olarak şiddet içeren hiçbir eylemi makul göremeyeceğimizin altını önemle çiziyor ve bu menfur olayın toplum nezdinde de bağışlanamaz olduğuna inanıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin öğretmenleri, bayrağımızın dalgalandığı her yerde ve her türlü zor koşullar altında fedakarca görev yapan; çocuklarımızın yarınları ve ülkemizin her alanda kalkınması için her türlü azmi gösteren, elleri öpülesi vatan evlatlarıdır. Bu kutsal ve onurlu görevi icra eden öğretmenlerimizden biri olan Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmenimiz Alparslan Aldırmaz'a yapılan saldırıyı kınıyor, acil şifalar diliyorum."

