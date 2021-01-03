Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından SMA hastalığının tedavisine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Selçuk "Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz" dedi.

Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8.920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz.



"Önce insan" diyerek, sosyal güvenlik sistemimiz ile vatandaşlarımızın her daim yanındayız. — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) January 3, 2021

Selçuk, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları söyledi:

"Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz. 'Önce insan' diyerek, sosyal güvenlik sistemimiz ile vatandaşlarımızın her daim yanındayız."