Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 19:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Günlük vaka sayısı 10 binin altına indi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 877 yeni vaka tespit edildi. 193 kişi vefat etti. Bin 515 yeni hasta belirlendi. 10 bin 102 kişi COVID-19'u yenerek sağlığına kavuştu.
Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 941 COVID-19 testi yapıldı, 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 3 bin 612 oldu, 10 bin 102 kişinin COVID-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 1515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10 binin altına indi" dedi.
Son Haberler
- 19:30
- 19:18
- 19:01
- 18:45
- 18:38
Sıradaki Haber
TBMM'den 'tazminat' iddiasına yalanlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz