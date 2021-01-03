Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta hafta içi ve hafta sonları belli saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamayla kısıtlamaya uyan vatandaşlara teşekkür etti:

"Zamanın akışını durduramayız. Hastalığın yayılımını ise yavaşlatabilir, durdurabiliriz. Kısıtlama ve tedbirlere sabırla uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim."

Zamanın akışını durduramayız. Hastalığın yayılımını ise yavaşlatabilir, durdurabiliriz. Kısıtlama ve tedbirlere sabırla uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. pic.twitter.com/LqbNo8UXHr — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 3, 2021

Bakan Koca, paylaşımına 81 ilden boş sokakların yer aldığı bir de video ekledi.