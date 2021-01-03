Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 17:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca'dan kısıtlamaya uyan vatandaşlara teşekkür
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlama ve tedbirlere sabırla uyan vatandaşlara teşekkür etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta hafta içi ve hafta sonları belli saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamayla kısıtlamaya uyan vatandaşlara teşekkür etti:
"Zamanın akışını durduramayız. Hastalığın yayılımını ise yavaşlatabilir, durdurabiliriz. Kısıtlama ve tedbirlere sabırla uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim."
Zamanın akışını durduramayız. Hastalığın yayılımını ise yavaşlatabilir, durdurabiliriz. Kısıtlama ve tedbirlere sabırla uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. pic.twitter.com/LqbNo8UXHr— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 3, 2021
Bakan Koca, paylaşımına 81 ilden boş sokakların yer aldığı bir de video ekledi.
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