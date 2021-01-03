Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 15:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Komandolar zorlu kış şartlarına rağmen vatan nöbetini sürdürüyor
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Mehmetçik, zorlu kış koşullarına rağmen terör örgütleriyle mücadelesine devam ediyor. Kars'ta "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri" gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, komandoların, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır olduğu vurgulandı.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Açıklamada, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde konuşlu 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri"nin başarıyla tamamlandığı aktarıldı.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Twitter
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