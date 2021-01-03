Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, komandoların, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır olduğu vurgulandı.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Açıklamada, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde konuşlu 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri"nin başarıyla tamamlandığı aktarıldı.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]