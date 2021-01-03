FETÖ'cülerin cezası hapisle sınırlı kalmayacak. Halkın malına zarar verenler bu zararı da karşılayacak.

"Ağırlaştırılmış müebbet" ile süreli hapis cezalarına çarptırılan darbeciler, bu dosyaların karara bağlanması halinde, savaş uçakları ve zırhlı araçlarla sebep oldukları hasarın da bedelini ödeyecek.

Darbeciler hakkında Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Muğla, Malatya ve Şırnak'ta toplam 127 milyon liralık tazminat davaları açıldı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi çok sayıda binalar kullanılamaz hale geldi, birçok kurumda ise hasar oluştu.

Emniyetten 46 milyon liralık dava

Bu kurumların başında 50 polisin şehit düştüğü Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Başkanlığı Yerleşkesi geliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, 406 darbe sanığı hakkında 46 milyon liralık tazminat davası açtı.

Emniyet Genel Müdürlüğü aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de olduğu 661 sanık hakkında da, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki hasarın karşılanması için 34 milyon 559 bin liralık tazminat için yargıya başvurdu.

Maddi zararların bedelini ödeyecekler

Darbecilerin bir başka hedefi de Türkiye Büyük Millet Meclisi olmuştu. 32 kişinin yaralanmasına neden olan saldırılarda, Meclis binasında yaklaşık 20 milyon liralık zarar oluştuğu hesaplandı.

Hasar tespitinin ardından Meclis tarafından 124 darbe sanığı hakkında 19 milyon liralık tazminat davası açıldı.

TÜRKSAT da 162 darbeciden zararların karşılanmasını istedi.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile darbe eylemlerini yöneten sözde yurtta sulh konseyi üyeleri ve ihanet girişimini Akıncı Üssü'nde yöneten 4 sivil yönetici tazminat davalarının tamamında davalı olarak yer alıyor.