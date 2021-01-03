İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından 2020'de yapılan uyuşturucuyla mücadeleye ait verileri paylaştı.

[Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı]

Soylu, 23 milyar lira değerinde 114 milyon 509 bin 227 kök kenevir, 87 ton esrar ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

[Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı]

Uyuşturucu ölümleri yüzde 20'den fazla azaldı

Uyuşturucuya yönelik "Bataklık" dahil yapılan 158 bin 674 operasyonda, 229 bin 156 kişi gözaltına alındı, 23 bin 693 kişi tutuklandı.

2019'un 11 aylık döneminde 221, 2020'nin 11 ayında ise 175 kişi uyuşturucu madde nedeniyle hayatını kaybetti, ölümler yüzde 20,8 azaldı.

[Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı]