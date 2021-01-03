Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 18:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Salgın sona erecek, sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz"
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sosyal medyadan paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz" dedi.
Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı Instagram'dan fotoğraf paylaştı.
Selçuk, sosyal medya hesabından boş bir spor salonunun fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:
"Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz. Okullar arası voleybol maçları yapacağız ve okullarımızın aylardır boş kalan spor salonlarında ilk servis atışını ben yapacağım. Her sandalyede bir öğrenci olacak. Maç bitiminde ıslık çalacağız. Olur mu?"
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