Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 22:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Koca, "İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut tüm hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Bakan Koca, "SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir" dedi.
İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut tüm hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir. pic.twitter.com/qAO1xC6GHM— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 3, 2021
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Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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