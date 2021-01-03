İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından fotoğraflı paylaşım yaptı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"Rize Nüfus Müdürlüğümüze yeni konsept çok yakıştı mı yakıştı. Türkiye genelinde yeni konsepte dönüştürülmeye başlanan 260 nüfus müdürlüğümüzden 160'ı tamamlandı, 100'ünün çalışmaları devam ediyor. 2021 yılı içerisinde 200 nüfus müdürlüğümüz daha yeni konsepte dönüştürülecek."