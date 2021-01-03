Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 20:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bu yıl 200 nüfus müdürlüğü yeni konsepte dönüştürülecek
[Fotoğraf: @suleymansoylu/Twitter]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl 200 nüfus müdürlüğünün daha yeni konsepte dönüştürüleceğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından fotoğraflı paylaşım yaptı.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:
"Rize Nüfus Müdürlüğümüze yeni konsept çok yakıştı mı yakıştı. Türkiye genelinde yeni konsepte dönüştürülmeye başlanan 260 nüfus müdürlüğümüzden 160'ı tamamlandı, 100'ünün çalışmaları devam ediyor. 2021 yılı içerisinde 200 nüfus müdürlüğümüz daha yeni konsepte dönüştürülecek."
Rize Nüfus Müdürlüğümüze yeni konsept çok yakıştımı yakıştı— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) January 3, 2021
Türkiye genelinde yeni konsepte dönüştürülmeye başlanan 260 Nüfus Müdürlüğümüzden 160'ı tamamlandı 100'ünün çalışmaları devam ediyor.
2021 yılı içerisinde 200 Nüfus Müdürlüğümüz daha yeni konsepte dönüştürülecek pic.twitter.com/5f9aqbazzR
Etiketler: Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı Nüfus
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