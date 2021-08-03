Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te ortak açıklama yaptı.

"Hem havadan hem karadan yoğun bir mücadele veriliyor"

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de afetten etkilenen vatandaşlarımızın tarımsal alanla ilgili ön hasar tespit çalışmalarını bitirdik.

Hava sıcaklığında bugün Marmaris'te 45,5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor 7 Temmuz 1988'de 45,2 olarak ölçülmüştü. 28 Temmuz-3 Ağustos arasında 38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı. 152 tanesi söndürüldü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklama yapıyor. https://t.co/bmvBV6mzEc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2021

Bakan Pakdemirli, yurt dışından gelenlerle amfibik uçak sayısının 3'ten 6'ya, helikopterin 45'ten 57'ye çıktığını, 9 tanker uçağıyla toplam 72 hava aracına ulaşıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 tanker, 155 iş makinesi, yaklaşık 5 bin 200 personel mücadele ediyor. Elimizdeki mevcut envanterde, sürekli çalıştığımız uçak ve helikopter sayımız, şu an yönetim helikopterlerini, uçaklarını saymazsak 48, sayarsak 53-55'i buluyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Manavgat’ın batı tarafında iyi bir haber aldık. Ekiplerimiz biraz risk aldılar, iyi bir noktaya gidiyor. Kontrol diyemeyiz ama belli bir noktaya girdiler ve oradan ateşi tutmaya çalışıyorlar.https://t.co/7Mo9y5hW9o pic.twitter.com/SBfDLrLLqm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2021

Müdahale edilmediğini sandığınız yerlerde hem havadan hem karadan yoğun bir mücadele veriliyor. 16 uçak ve 51 helikopterle müdahale sürüyor. Toplamda 72 hava aracıyla alevlere müdahale ediyoruz."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Köyceğiz’de yangın hala devam ediyor. Milas’taki yangın hala devam ediyor, ciddiyetinin koruyor. Yakın takip ediyoruz. Balıkesir Savaştepe’de çıkan 6 yangının 5’i kontrol altında, 1’i devam ediyor.https://t.co/7Mo9y5hW9o pic.twitter.com/iAArMe4ycW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2021

"Şu an çok ciddi bir savaş veriliyor"

"Küresel sıcaklıkla birlikte tüm dünyada yangın riski var. Şu an çok ciddi bir savaş veriliyor. Herkesi sabırlı ve sağduyulu olmaya davet ediyorum."

"5 ilimizde 18 ilçe, 78 köy ve 2 bin 219 çiftçimiz yangınlardan etkilenmiş durumda. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimizin mağduriyeti giderilecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Tüm yangınları Orman Genel Müdürlüğü’ndeki Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ediyoruz. İHA görüntülerini canlı olarak izliyor, meteorolojik verileri dikkate alıyor ve yangınları haritalar üzerinden takip ediyoruz.https://t.co/7Mo9y5hW9o pic.twitter.com/P8JVP33ZdL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2021

Yangınları en kısa sürede söndüreceğiz. İnşallah ilk yağmurlarımızla birlikte fidanlarımızı dikiyoruz."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 5 ilimizde 18 ilçe, 78 köy ve 2 bin 219 çiftçimiz yangından etkilenmiş durumda. Tespitler devam ediyor. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimizin mağduriyeti gideriliyor olacak.https://t.co/7Mo9y5hW9o pic.twitter.com/giGdGr2Y0B — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2021

İçişleri Bakanı Süleyman soylu ise orman yangınlarıyla ilgili olarak, "Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrılık ortaya koymadan, kırmızı-beyaz Türkiye formasıyla, ay-yıldızla mücadelesini devam ettiriyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Binlerce insan çalışıyor burada. Binlerce de makine çalışıyor. Yangın yerleşim yerlerine inmeye başladığından itibaren TOMA devreye girdi. Onlarca TOMA var şu anda. https://t.co/7Mo9y5hW9o pic.twitter.com/HvUBqRKmSs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2021

TOMA'ların yangınla mücadelede kullanılmadığı iddiası ile ilgili, "Yangın yerleşim yerlerine inmeye başladığı andan itibaren TOMA devreye girdi" diyen Soylu, "Bu saat itibarıyla 543 bina, 784 konut, 114 ahır, 64 iş yeri, 5 kamu binası, bunların ağır, orta ve az hasar tespitleri gerçekleştirildi" açıklamasını yaptı.