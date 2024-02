Bakan Özhaseki: Sene sonuna kadar 200 bin deprem konutumuzu teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gerçekleştirilen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde, deprem bölgesindeki çalışmaların depremzedelerin güvenli konutlarına geçinceye kadar devam edeceğini söyledi.

Deprem bölgesinde inşaatların hızla devam ettiğini aktaran Bakan Özhaseki, "İki ay içerisinde 300 binden fazla inşaatımızın ya hızla tamamlanmak üzere olduğunu veyahut da inşaatların başlayıp devam ettiğini herkes görecek zaten. Bunları da zaman içerisinde teslim edeceğiz. Bir taraftan da karar aldık, şehir merkezlerini inşa ediyoruz. Şehirlerimizin meydanlarını bakanlık olarak bizler yapıyoruz. Çünkü o şehrin meydanları herkese ait hatıraları barındırıyor ve orada kartpostallara konu olacak resimlerin çıkması lazım. Ana caddelerini bizler yapıyoruz, çelik evlerin ihalelerini hızla yapmaya devam ediyoruz. Yerinde yapmak isteyen kardeşlerimize de zaten yardım paketini açıkladık. Kim ki yerinde yapmak istiyorsa 1,5 milyon liralık bizim yardım paketimiz var. Kimisi de 'Ben yerimde yapacağım, komşularımla beraber olacağım. Kurada belki başka yer çıkar, o yüzden ben mahallemden ayrılmak istemiyorum' diyordu. Onlar için de bir fırsat doğmuş oldu." dedi.

"Bu bir hafta içerisinde 46 bin konutun teslimatını yapıyoruz"

Özhaseki, deprem bölgesinin altyapısı için 56 milyar liralık bir kredi temin ettikleri ve bunları belediyelere hibe olarak verdiklerini belirterek, bu bölgelerde bütün altyapının yenileceğini ifade etti.

Gece gündüz, yaz kış demeden yoğun yağışa rağmen inşaatların devam ettiğinin altını çizen Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çalışacağız, gayret edeceğiz. Ne zamana kadar? Sizler o güvenli konutlarınıza çıkıp Allah sizden razı olsun deyinceye kadar devam edeceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın. Bu bir hafta içerisinde 46 bin konutun teslimatını yapıyoruz. 2 ay içerisinde 75 bine çıkacak sayı. Sene sonuna kadar da inşallah biz 200 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Ama öbürleri de peyderpey her ay 15, 20 bin civarında konutlar teslim edilerek devam edecek. Gaziantep'te de bizim AFAD'ımızın tespitine göre 17 bin civarında hak sahibi var. Ama biz 23 bin, 24 bin konuta başladık. Bunlar yapılıyor 17 bini hak sahiplerine verilecek. Kalanlar da buralarda sosyal konut olarak inşallah kullanılacak. Yine sizlerin hizmetinde olacak. Biz bunları kolay yapmıyoruz, bir iş kolayla olmuyor. İlk işe başladığımızda hatırlayın 'Aceleniz neydi dediler. Niye bir an önce inşaatlara başlıyorsunuz' dediler. Hatta depremin olduğundan ikinci günü koca koca genel başkanlarıyla siyasi partiler 'bunlar depremin altında merak etmeyin' dediler. Adeta seviniyor gibi çığlıklar atarak gezdiler ortalıklarda. Sonra da her yaptığımız işe bir bahane buldular. Niye erken başladığımızdan, daha sonra çıkardığımız kentsel dönüşüm yasasını, rezerv alan ilan ederek inşaata başladığımız yerlerde 'milletin malına mı çökeceksiniz' diyerek milleti tahrik etmeye kalktılar. Şunu açıklıkla ifade ediyorum. Devlet milleti için vardır, milletine hizmetkar olduğu zaman kıymetlidir. Bizler de sizlerin hizmetindeyiz, biz sözümüzü tutacağız. Başkaları belki laf üretir, dedikodu üretir, iftira üretir ama bizler iş üretiriz, çalışırız, söz verirsek inşallah yerine getiririz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan böyle gördük ve böyle devam ediyoruz."

Özhaseki, 17 bin hak sahibinin yaklaşık 11 binine bugün evlerinin verileceğini, kalanların ise en kısa sürede tamamlanarak teslim edileceğini söyledi.

Konutlarını alan vatandaşların huzur içerisinde oturmalarını dileyen Özhaseki, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.