Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.06.2023 17:59

Bakan Özhaseki, ilk ziyaretini deprem bölgesine yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine atanan Mehmet Özhaseki sahada ilk ziyaretini yarın, depremlerden etkilenen illerden Adıyaman'a gerçekleştirecek.

Bakan Özhaseki, ilk ziyaretini deprem bölgesine yapacak
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine atanan Mehmet Özhaseki, yarın Adıyaman'a gidecek.

Adıyaman'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak olan Özhaseki, aynı gün ilde düzenlenecek törende Adıyaman'ın yanı sıra Giresun, Düzce, Bursa, Bolu, Afyonkarahisar, Adana, Sivas, Erzincan'da 1,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 9 millet bahçesinin açılışını eş zamanlı yapacak.

Öte yandan Dünya Çevre Haftası programları kapsamında ise ülke genelinde 9 milyon fidan toprakla buluşturulacak.

Bakan Özhaseki de açılışın ardından Adıyaman'da fidan dikme etkinliğine katılacak.

Törenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da video konferans yoluyla katılması planlanıyor.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem Mehmet Özhaseki
Sıradaki Haber
İmamoğlu: Değişime kulak tıkayarak yol yürümek olmaz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:44
Bakan Şimşek: Önceliğimiz güvenilir bir program oluşturmak
18:23
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:20
Air India, Rusya'da mahsur kalan yolcuları için uçak gönderiyor
18:15
Fransız meclisi emeklilik reformunun iptalini öngören tasarı maddesini görüşmeyecek
18:12
Papa Francis ameliyat için hastaneye kaldırıldı
18:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Charles Michel ile görüştü
Gümüşhane yaylalarında büyüleyici manzaralar
Gümüşhane yaylalarında büyüleyici manzaralar
FOTO FOKUS
Kahovka Barajı yakınlarında yerleşim yerleri su altında
Kahovka Barajı yakınlarında yerleşim yerleri su altında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ