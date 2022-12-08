Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gündeme ilişkin soruları bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında yanıtlıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğine göre, tüketim mallarının satışını yapan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Bakanlığın sistemine aktaracak.

Bakan Muş, yönetmelik değişiminin detayını "Nihai noktada vatandaşın muhatap olduğu, 200 ve üzeri olan zincir marketlerin verilerini biz takip ediyorduk şimdi verilerin tamamını bakanlık sistemine aktarma zorunluluğu getirdik. Sistem biraz daha oturunca bu 200'ü de aşağı doğru çekeceğiz. Takip sistemimizi daha da sıkılaştıracağız bu fiyatlandırma bozukluğu için. Nerede artıyor nereden artmıyor oradan takip edeceğiz. Bu elde ettiğimiz verileri şeffaflık açısından kamuoyuyla paylaşacağız isteyen bu verilere erişebilecek" sözleriyle açıkladı.

Ayrıca fiyat artışlarını da daha yakından takip edeceklerini söyledi.