Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 10:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Muş: Fırsatçılara göz açtırmayacağız
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Döviz kurlarındaki düşüşü,tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız." dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, döviz kurlarındaki düşüşün fiyatlara yansımasına yönelik beklentilere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Muş, şu ifadeleri kullandı:
"Döviz kurlarındaki düşüşü,tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek.Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz"
Etiketler: Market Mehmet Muş Son Dakika Ticaret Bakanlığı
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