Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memurların brüt asgari ücret tutarındaki kazancından gelir ve damga vergisi alınmayacağını açıkladı.

Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulundan geçti.

#SONDAKİKA

Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Detaylar @trthaber'de.https://t.co/Lr8t9Uz37n pic.twitter.com/gEPKasHKHg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 22, 2021

Kanunla birlikte asgari ücretliden vergi kesintisi yapılmayacak.

Memur ve diğer çalışanlardan brüt asgari ücrete kadarki kısmı vergiden muaf olacak.

Kesinti daha az olacak ücret artacak

Peki, milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi istisnasının maaşlara yansıması nasıl olacak?

Memurların aldıkları ücretlerin toplamı belirli matrahı aşınca vergi dilimi artıyor.

Yani daha fazla vergi ödüyorlar, net maaşları düşüyor. Uzmanlara göre vergi kesinti daha az olacağı için alınan ücrette de artış olacak.