Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen 25'inci Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması ödül töreni Ankara'da yapıldı.

5 ülkeden 95 haber ve belgesel görüntüleri değerlendirildi, 9 kategoride ödül verildi.

TRT, en çok ödül alan kurum oldu

Özel haber kategorisinde muhabirler Berrin Yücesan, Elif Akkuş, Sabahnur Sayılgan, Süleyman Yaşar, Kameramanlar Mikail Sevinç, Oğuz Karatoprak, Seyit Taşdelen, Şemi Demirel ödüllerini TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı'nın elinden aldı.

Dizi haber kategorisinde "Mavi Vatan" belgeseliyle Ahmet Görmez, İhsan Kırkbeşoğlu, Tahsin Özkan ve Bülent Uzun ödüle layık görüldü.

Mansiyon ödüllerinden biri TRT Haber Kamera Servisineydi. Ödülü TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez verdi.

Meslekte Vefa ödülleri ise İHA'dan Türker Bektaş ile Ahmet Demir'e ve TRT Kürdi'den Gülay Demir'in oldu.

Altun gazetecileri yalnız bırakmadı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, törende gazetecileri yalnız bırakmadı, Altun, törenin sonunda kamerayı alarak kısa bir çekim yaptı. Gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geceye damgasını vuran TRT Haber ekibi, ödül sevincini bir arada yaşadı.

TRT Haber spikeri Ahmet Görmez, "Bu ödüllerin arkasında çok büyük bir emek var, ekip çalışması var. Biz tüm bu ödülleri ekip arkadaşlarımız adına en önemlisi TRT adına aldık. Çok büyük gurur duyduk" sözleriyle duygularını anlattı.