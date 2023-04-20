Bakan Murat Kurum, Tuzla'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Ankara yolunda trafik kazası geçiren Karabük Sanayici ve İş İnsanları Derneği yöneticisi Rıfat Can ve ailesine Tuzla'daki evlerinde ziyarette bulundu.

Kurum, kazanın ardından Ankara'da ameliyata alındıktan sonra Tuzla'daki evlerine dönen Can ve ailesiyle sohbet ederek, ''geçmiş olsun'' dileklerini iletti.

Ardından Bitlis İli ve Civar İlleri Eğitim Kültür Sosyal ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Kurum, seçime 25 gün kaldığını belirterek, ''Bu 21 yıllık süreçte bizim de eksiklerimiz, hatalarımız olmuştur. Ama hedefimiz, amacımız evlatlarımıza iyi bir gelecek sunabilmek. Bu anlayışla çalışıyoruz'' diye konuştu.

"Afet bölgesindeki konutlarımızı vatandaşlarımıza bir an önce teslim edeceğiz"

Amacın büyük Türkiye olduğunu dile getiren Kurum, "14 Mayıs'ta Cumhur İttifakımız inşallah yeni bir zaferle sandıktan çıkacaktır ve 15 Mayıs sabahı biz de aynı anlayışla, aynı kararlılıkla hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bizi bekleyen kardeşlerimize elimizi uzatacağız. Afet bölgesindeki konutlarımızı vatandaşlarımıza bir an önce teslim edeceğiz. İstanbul'umuzun dönüşümünü kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Herkesin güvenle, huzurla yaşayacağı İstanbul için, gençlerimizin söz sahibi değil, hak sahibi olacağı İstanbul için, yeşilin, mavinin arttığı İstanbul için bu mücadeleyi azimle, kararlılıkla sürdüreceğiz'' ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki vatandaşlar için ilk andan itibaren seferberlik anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayarak, konutları bir yıl içinde etap etap teslim edeceklerini söyledi.

Kurum, ''Nasıl Elazığ'da, Malatya'da daha önceki depremlerde vatandaşlarımıza sözlerimizi verdiysek, aynı anlayışla çalışmalarımızı yapacağız. Binalarımızı oraya güzelce dikeceğiz ve vatandaşlarımıza konutları vereceğiz. İzmir'de ne yaptıysak, Trabzon'da, Rize'de, Bartın'da, Antalya'daki yangınlarda ne yaptıysak aynı anlayışla çalışacağız, üreteceğiz'' dedi.

İstanbul Finans Merkezinin açılışını yaptıklarını anımsatan Kurum, şöyle devam etti:

''Finans merkeziyle birlikte 50 bin kardeşimize doğrudan istihdam sağlayacağız. İstanbul'un finans merkezi olması için, Türkiye Yüzyılı'nda ekonominin başkenti olması için büyük bir adımı hep birlikte orada attık. Ardından Fikirtepe'ye gittik. Fikirtepe'de 60 bin konutluk dönüşümde yine anahtarlarımızı verdik. Yeni etapların müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaştı. Şu an İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 93 bin kentsel dönüşüm konutu çalışmamızı süratli bir şekilde yürütüyoruz."