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TRT Haber 18.10.2024 15:36

Bakan Memişoğlu: Suçlular ve suç isnat edenler tutuklandılar

'Yenidoğan çetesi' ile ilgili konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İnsanlıktan nasibini almamış kişiler bunlar. Gerçekten canice ve kabul edilemeyecek bir çete. Biz bunun her zaman peşinde olduk ve olacağız. Yanlış uygulamalara izin vermeyeceğiz" dedi.

Bakan Memişoğlu: Suçlular ve suç isnat edenler tutuklandılar

Bakan Memişoğlu'nun konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

İlgalite ile mücadele veya yanlış uygulamalar ile mücadele, insanımız hayatı ile ilgili mücadele hep peşinde olduk, peşinde olamaya devamedeceğiz. Kamuoyunun şu anda yenideoğan çetesi ile ilgili maalesef insanlıktan nasibini almamış kişiler bunlar.İnsanlıktan nasibini almamış kişiler bunlar. Gerçekten canice ve kabul edilemeyecek bir çete.Biz bunun her zaman peşinde olduk ve olacağız. Yanlış uygulamalara izin vermeyeceğiz. Her türlü cezayı, önlemeyi almaktayız. Bu Mayıs 2023 yılında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ihbarı Emniyet Genel Müdürlüğümüze bildirmekle başlayan bir süreçti. Bu süreçte çeşitli dinlemeler ve dedillerle beraber bu süreçte suçlular, suça isnat edenler tutuklandılar. 

"Devlet olarak gerekeni yapıyoruz"

Bu süreçte hem de cezlandırması hem de devlet olarak,Sağlık Bakanlığı olarak,Adalet Bakanlığı olarak özellikle İstanbul Emniyeti, İçişleri Bakanlığı olarak gereğini yapmaktayız ve yapıyoruz. Bu süreç 2023 Mayıs ayından itibaren bütün devlet ve ilgili kuruşların ve kurumların koordinasyonlarıyla ilgaliteyi engellemek ve gerçekten insanlarımıza zarar veren, verecek olan kişileri gerekli cezalandırmayı yapmak için hep beraber gece gündüz çalıştığımız bir süreçti.

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