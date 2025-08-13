Açık 32.8ºC Ankara
AA 13.08.2025 15:50

Bakan Kurum'dan Sındırgı'daki depremde hasar gören köylere ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hasar gören köyleri ziyaretinde "Biz büyük afetleri, badireleri birbirimizden destek alarak aştık. Burada da aşacağız, hızlı bir şekilde yaralarımızı saracağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Sındırgı ilçe merkezinde ve Kertil ile Alacaatlı köylerinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak ilçe merkezinde vatandaşların taleplerini dinleyen Kurum, "Biz büyük afetleri, badireleri birbirimizden destek alarak aştık. Burada da aşacağız, hızlı bir şekilde yaralarımızı saracağız" açıklamasında bulundu.

Daha sonra Kertil köyünü ziyaret eden Kurum, hasar tespit çalışması sonucu köyde 29 yapının hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

24 konteyner talebinin kısa sürede karşılanacağını belirten Kurum, "Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" ifadesini kullandı. Bakan Kurum, köyde bir cami ve cami lojmanının da inşa edileceğini aktardı.

Evler yapılana kadar konteyner ya da kira yardımından faydalanılabilecek

Ardından Alacaatlı köyünü ziyaret eden Kurum, konteynerlerin kurulduğu bölgede incelemelerde bulundu. Köyde 52 konutun ağır hasarlı olduğunu bildiren Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"AFAD'ımızla, Kızılay'ımızla, jandarmamızla, emniyetimizle, belediyemizle birlikte Sındırgı'nın yanındayız. Bu köyün tamamında hasar tespiti yapıldı. AFAD, hak sahipliği çalışması yapacak. Tabii bir taraftan bunları yaparken bir taraftan da vatandaşlarımız için konteynerlerimizi köyümüze getirdik. Bu süreçte evler yapılana kadar vatandaşımız ister konteynerde kalabilir isterse kira yardımından faydalanabilir. Bu tercih sizin tercihiniz."

"Hedefimiz 1 yıl içerisinde teslim etmek"

Kurum, zeminin durumuna göre konutların bir bölümünün yerinde bir bölümünün de belirlenecek yakın bölgelerde TOKİ tarafından inşa edilebileceğini belirtti.

Yeni konutların inşasının 1,5 ay sonra başlayacağını aktaran Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakanlık olarak Sındırgı'nın bütün köylerinde konutlarımızı hızlı bir şekilde yapıyor olacağız. Yerinde yapabileceklerimizi yerinde yapacağız. Yerinde yapamadığımızı hemen köyün yanında Hazine arsası var, orada TOKİ Başkanlığımızla yapacağız. Yaklaşık 1,5 ay sonra inşallah, inşaatlarımız başlayacak ve hedefimiz 1 yıl içerisinde de tamamlayıp sizlere teslim etmek."

Bakan Kurum, köydeki incelemeleri sırasında evleri hasar gören 72 yaşındaki Şükriye ve 68 yaşındaki Ekrem Evren çiftinin konteynerlerini de ziyaret etti.

