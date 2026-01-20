Açık 0.9ºC Ankara
TRT Haber 20.01.2026 18:00

Bakan Kurum'dan Özel'e deprem bölgesi tepkisi

Bakan Kurum, kendisini eleştiren CHP Genel Başkanı Özel'e yanıt verdi. Bakan Kurum, "455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız. Bari gölge etmeyin" dedi.

Bakan Kurum'dan Özel'e deprem bölgesi tepkisi
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, grup toplantısında deprem bölgesine yönelik eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sosyal medya hesapları üzerinden yanıt verdi.

Asrın İnşası ile devletin 11 şehirde 455 bin konutu inşa ederek depremzedelere teslim ettiğini hatırlatan Bakan Murat Kurum, “Sayın Özgür Özel; kendi milletvekillerine, belediye başkanlarına sorsa gerçekleri öğrenecek ama “anlamamaya”, yapılanları "görememeye" devam ediyor. 455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız. Bari gölge etmeyin” dedi.

"Milletimizin aklını karıştırmaktan artık vazgeçin"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e deprem bölgesiyle ilgili “Milletimizin aklını karıştırmaktan artık vazgeçin” diyen Kurum, “Milletimiz bizi Van'dan, İzmir'den, Elazığ'dan, Bozkurt’tan, Antalya'dan bilir. Her afetten sonra devlet olarak yaptıklarımızı, omuzladığımız yükü, gösterdiğimiz kolaylıkları bilir. Biz vatandaşımızı hiç yalnız bırakmadık. Kısa sürede ayağa kaldırdığımız 11 ilimizde de bu böyle olacak.” mesajlarına yer verdi. 

