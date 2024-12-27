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Gündem
TRT Haber 27.12.2024 10:15

Bakan Kurum: İskenderunlular özledikleri sahillerine yeniden kavuşacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın törenle çalışmaların başlayacağı "İskenderun Sahil Projesi'ne ilişkin, İskenderunluların özledikleri sahillerine yeniden kavuşacağını, deniz ile sahil şeridini en güvenli, en çevreci, en konforlu haliyle birleştireceklerini bildirdi.

Bakan Kurum: İskenderunlular özledikleri sahillerine yeniden kavuşacak
[Fotograf: AA]

Bakanı Kurum, Hatay ziyareti kapsamında yarın ‘İskenderun Sahil Projesi’ne ilişkin çalışmaları başlatacak.

Sosyal medya hesabından yarın 14.30'da düzenlenecek törenin duyurusunu paylaşan Kurum, “İskenderun Sahilimize öyle bir proje hazırladık ki, İskenderunlular özledikleri sahillerine yeniden kavuşacak. Deniz ile sahil şeridini en güvenli, en çevreci, en konforlu haliyle birleştiriyoruz. Yarın tüm hemşehrilerimizi heyecanımızı paylaşmaya bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında, 3,2 kilometrelik sahil şeridinde 26 etaptan oluşan sosyal donatı alanları inşa edilecek. Doğal doku korunarak vatandaşların sahilden istifade etmesi sağlanacak.

Bakan Kurum Hatay temasları kapsamında Kırıkhan, Antakya ve İskenderun’daki şantiye alanlarını da ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.

 

Depremde çöken sahilde düzenleme

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’ın İskenderun Sahili’nde yaklaşık 80 santimetrelik çökme meydana gelmişti. İlk etapta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sahilde tahkimat yapıp dalgakıranlar oluşturdu. Tahkimatın tamamlanmasının ardından Bakan Kurum’un talimatıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde ‘İskenderun Sahil Projesi’ hazırlandı.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hatay Murat Kurum
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