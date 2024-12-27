Bakan Kurum: İskenderunlular özledikleri sahillerine yeniden kavuşacak

Bakanı Kurum, Hatay ziyareti kapsamında yarın ‘İskenderun Sahil Projesi’ne ilişkin çalışmaları başlatacak.

Sosyal medya hesabından yarın 14.30'da düzenlenecek törenin duyurusunu paylaşan Kurum, “İskenderun Sahilimize öyle bir proje hazırladık ki, İskenderunlular özledikleri sahillerine yeniden kavuşacak. Deniz ile sahil şeridini en güvenli, en çevreci, en konforlu haliyle birleştiriyoruz. Yarın tüm hemşehrilerimizi heyecanımızı paylaşmaya bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında, 3,2 kilometrelik sahil şeridinde 26 etaptan oluşan sosyal donatı alanları inşa edilecek. Doğal doku korunarak vatandaşların sahilden istifade etmesi sağlanacak.

Bakan Kurum Hatay temasları kapsamında Kırıkhan, Antakya ve İskenderun’daki şantiye alanlarını da ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.

İskenderun Sahilimize öyle bir proje hazırladık ki, İskenderunlular özledikleri sahillerine yeniden kavuşacak.



Deniz ile sahil şeridini en güvenli, en çevreci, en konforlu haliyle birleştiriyoruz.



Yarın tüm hemşehrilerimizi heyecanımızı paylaşmaya bekliyoruz.



????İskenderun… pic.twitter.com/DLF1ILAscC — Murat KURUM (@murat_kurum) December 27, 2024

Depremde çöken sahilde düzenleme

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’ın İskenderun Sahili’nde yaklaşık 80 santimetrelik çökme meydana gelmişti. İlk etapta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sahilde tahkimat yapıp dalgakıranlar oluşturdu. Tahkimatın tamamlanmasının ardından Bakan Kurum’un talimatıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde ‘İskenderun Sahil Projesi’ hazırlandı.