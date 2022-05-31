Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 10:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Kurum duyurdu: 81 ilde çevre yürüyüşü yapılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "5 Haziran’da Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin ilk Sıfır Atık ilçesi olan Kızılcahamam’dan atacağı ilk adımla; '81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü'müz başlayacak" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, "5 Haziran'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin ilk Sıfır Atık ilçesi olan Kızılcahamam'dan atacağı ilk adımla; '81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü'müz başlayacak. Tüm şehirlerimizde saat 14.30'da eş zamanlı olarak milyonlarca vatandaşımız doğa için, çevre için yürüyecekler." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Murat Kurum Sıfır Atık Son Dakika
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