Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'un Karadeniz'de buğday meselesini de kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşmek üzere 8 Haziran'da Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

'Türkiye, Ukrayna ve Rus liderleri bir araya getirebilir'

Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili de şunları söyledi:

"Tekrar müzakereye dönme atmosferinde bizim tarafları tekrar bir araya getirme hatta liderler düzeyinde bir araya getirme konusu var."