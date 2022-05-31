Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çavuşoğlu duyurdu: Lavrov Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: Reuters ]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un Karadeniz'de buğday meselesini de kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşmek üzere 8 Haziran'da Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'un Karadeniz'de buğday meselesini de kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşmek üzere 8 Haziran'da Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
'Türkiye, Ukrayna ve Rus liderleri bir araya getirebilir'
Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili de şunları söyledi:
"Tekrar müzakereye dönme atmosferinde bizim tarafları tekrar bir araya getirme hatta liderler düzeyinde bir araya getirme konusu var."
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu
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