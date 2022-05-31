Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat sinyalinin ardından Suriye'nin kuzeyinde cephe hatlarındaki hareketliliği TRT Haber görüntüledi.

Tel Rıfat'a bağlı Minnag köyüne sadece 600 metre uzaklıktaki stratejik mevzi olası bir operasyon öncesi Suriye Milli Ordusu tarafından güçlendirildi.

Esed rejiminin askeri hava üssünün de bulunduğu Minnag köyünün olası bir Tel Rıfat operasyonunda ilk hedef olması bekleniyor.

Keskin nişancılar tetikte

Asker ve mühimmat takviyesi yapılan mevzide eller tetikte. Tel Rıfat kırsalındaki mevzilere yerleştirilen keskin nişancılar, 7/24 Minnag köyündeki teröristleri izliyor.

Teröristlerin harekatlilikleri komuta merkezine iletiliyor.



Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Eyyüp Burun