Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

53 bin 830 konutun yapım sürecinin başlatıldığını, 22 bin 467 konutun temelinin atıldığını belirten Bakan Kurum, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Yeniden ihya ve inşa sürecimizle 11 ilimizde yeni bir şehircilik destanı yazacağız!"