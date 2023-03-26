Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar 11:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 53 bin 830 konutun yapım sürecini başlattık
[Fotograf: AA]
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, deprem bölgesinde 53 bin 830 konutun yapım sürecinin başlatıldığını, 22 bin 467 konutun temelinin atıldığını duyurdu.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.
53 bin 830 konutun yapım sürecinin başlatıldığını, 22 bin 467 konutun temelinin atıldığını belirten Bakan Kurum, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Yeniden ihya ve inşa sürecimizle 11 ilimizde yeni bir şehircilik destanı yazacağız!"
Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutumuzun yapım sürecini başlattık. 22 bin 467’sinin temellerini attık.— Murat KURUM (@murat_kurum) March 26, 2023
Yeniden ihya ve inşa sürecimizle 11 ilimizde yeni bir şehircilik destanı yazacağız! pic.twitter.com/7g2XHwVOVr
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