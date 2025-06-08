Açık 30ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 08.06.2025 13:01

Bakan Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi'nin görüntülerini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 3 ilçenin kesişim noktasında yer alan Bağcılar Millet Bahçesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Bağcılar Millet Bahçesi'nin görüntülerine yer vererek, "Bugün ne yapmalı? En yakınınızdaki Millet Bahçesi'nde yeşile doymalı. Burası Bağcılar…" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi'nin görüntülerini paylaştı

"Nefes alma lokasyonu oldu"

Görüntülerde yer alan TOKİ İnşaat Mühendisi Uğur Kahveci, "Esenler, Güngören ve Bağcılar ilçemizin kavşak noktasında bulunmaktadır. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bu bölgeler için burası gerçekten ciddi manada bir nefes alma, rahatlama ve soluk alma lokasyonu olmuştur." bilgilerini verdi.

Görüşlerine yer verilen öğrenci Azra Balcı ise millet bahçelerinin hem çok güvenli hem de nefes alınacak güzel bir yer olduğunu ifade etti.

Bakan Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi'nin görüntülerini paylaştı

Farklı türde 2 bin 30 ağaç bulunuyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise İstanbul'un en yoğun ilçelerinden Esenler, Güngören ve Bağcılar'ın kesişim noktasında yer alan Bağcılar Millet Bahçesi, TOKİ Başkanlığınca 60 bin metrekare alanda kuruldu.

Millet bahçesinde farklı türde 2 bin 30 ağaç, yürüyüş yolları, kafeterya ve spor alanları, sosyal donatılar, basketbol sahası, otopark ve kütüphane bulunuyor.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Millet Bahçesi Murat Kurum
Sıradaki Haber
Bayram tatilinin ilk 3 gününde 2 bin 238 trafik kazası oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:37
Türkiye'nin milli parkları
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahbaz Şerif ile görüştü
13:54
İşgalci İsrailliler Batı Şeria'da 100’den fazla zeytin ağacını kesti
14:02
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu
13:33
15 gündür kayıp olan otizmli çocuğun cansız bedeni bulundu
13:22
Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa'da türkülere konu olan ceylanların sayısı artıyor
Şanlıurfa'da türkülere konu olan ceylanların sayısı artıyor
FOTO FOKUS
ABD'de göçmenlere yönelik operasyonlar sokakları karıştırdı
ABD'de göçmenlere yönelik operasyonlar sokakları karıştırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ