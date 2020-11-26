Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 22:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca'dan 'zorunlu karantina' paylaşımı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadelede karantinanın önemine işaret ederek, "Tedbirlere harfiyen uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur" açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, koronavirüsle mücadelede uyulması gereken kuralları hatırlatan video paylaştı.
Vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyaran Koca, "Zorunlu karantina tedbirlerine uymamak, temas ettiğimiz herkesi riske atmak demektir. Tedbirlere harfiyen uymak ise kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur" açıklamasında bulundu.
Zorunlu karantina tedbirlerine uymamak, temas ettiğimiz herkesi riske atmak demektir. Tedbirlere harfiyen uymak ise kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. pic.twitter.com/PKvulLcIoF— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 26, 2020
Etiketler: Koronavirüs Sağlık Bakanlığı
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