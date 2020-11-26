Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs aşısı için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Milli aşı adayının ikinci doz uygulaması da bugün Erciyes Üniversitesinde yapıldı. İlk dozu 5 Kasım'da gönüllü olan Nazif Durna’ya yapılan aşı adayının ikinci dozu da 21’inci günün ardından yine gönüllü Durna’ya uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız" diyerek, "Umutluyuz" mesajı verdi:

"COVID-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız. TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz."