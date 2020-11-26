Türkiye'de koronavirüs tablosu ağırlaşıyor.

Son 24 saatte 29 bin 132 yeni vaka tespit edildi, hasta sayısı ise 6 bin 876 oldu.

174 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 13 bin 14'e yükseldi.

3 bin 291 kişi sağlığına kavuşurken ağır hasta sayısı ise 4 bin 711'e çıktı.