Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 19:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 29 bin 132 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu
[Fotoğraf: AA ]
Türkiye'de koronavirüs verilerine göre, son 24 saatte 6 bin 876 yeni hasta tespit edildi, 29 bin 132 kişiye teşhis konuldu. 174 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de koronavirüs tablosu ağırlaşıyor.
Son 24 saatte 29 bin 132 yeni vaka tespit edildi, hasta sayısı ise 6 bin 876 oldu.
174 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 13 bin 14'e yükseldi.
3 bin 291 kişi sağlığına kavuşurken ağır hasta sayısı ise 4 bin 711'e çıktı.
Etiketler: Koronavirüs Son Dakika
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