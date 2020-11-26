Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 18:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meclis'te koronavirüse karşı yeni önlemler alınıyor
Yeni tip koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Meclis Sağlık Komisyonu önlem paketi hazırlandı. 17 maddelik pakette, Genel Kurul çalışmalarının erkene alınmasından, özel filyasyon ekibi kurulmasına kadar birçok tedbir yer aldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu, 17 maddelik "Koronavirüs Önlem Paketi" hazırladı. Pakette, Meclis'te alınabilecek tedbirler yer aldı.
Meclis'teki uzun çalışma süreleri virüsün bulaşma riskini artırıyor. Bu nedenle uzlaşı sağlanarak çalışma sürelerinin azaltılması da gündemde.
Kulislerde ikramların yasaklanması, restoranlarda paket servise geçilmesi de raporda yer aldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve parti gruplarına iletilen paket, öneriler değerlendirildikten sonra karara bağlanacak.
COVID-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Akdağ, koronavirüsün meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için girişimlere başladıklarını da açıkladı.
Etiketler: TBMM Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 19:42
- 19:28
- 19:26
- 19:36
- 19:06
Sıradaki Haber
İstanbul’a 6 bin yeni taksi teklifi reddedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz