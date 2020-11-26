Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 20:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katar halkıyla dayanışmamızı güçlendirerek sürdüreceğiz
[Fotoğraf: AA (Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar halkı ile ilişkilerin güçlendirilerek süreceğinin mesajını verdi.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve heyetiyle verimli görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi anlaşmaya imza attıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz" dedi.
Etiketler: Katar Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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