Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 21:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop: Akıncı davasında adalet tecelli etmiştir
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada verilen kararla ilgili, "Adalet tecelli etmiştir. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz hain darbe girişiminde savaş uçaklarının Ankara'daki bombalamaları sonucu 68 kişinin şehit, 222 vatandaşın gazi olduğunu hatırlattı.
Şentop, "Akıncı davasında adalet tecelli etmiştir. Gazi Meclisimizi de bombalayan hainlere 79 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun" açıklamasını yaptı.
15 Temmuz hain darbe girişiminde 68 kişinin şehit, 222 vatandaşımızın gazi olduğu Ankara'yı bombalayan Akıncı davasında adalet tecelli etmiştir. Gazi Meclisimizi de bombalayan hainlere 79 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 26, 2020
Etiketler: Akıncı Üssü FETÖ Mustafa Şentop TBMM 15 Temmuz
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