Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından vaka sayılarındaki artış ile ilgili uyarılarda bulundu.

"Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız"

Bakan Koca, vaka sayısının yarın daha yüksek olacağını, aşıyla artışın önüne geçileceğini vurguladı:

"Yüzde 63’ümüz en az bir doz aşımızı olduk. Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. Zayıf noktamız, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir. Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım.

Vaka sayılarının bir gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım."