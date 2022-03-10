Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Şanlıurfa'da silahla ateş açılması sonucu şehit olan komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt için taziye mesajı yayımladı.

"Ailelerine ve polis teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz"

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa’da dün şüpheli bir aracı yakalamaya çalışırken araç içindekilerle girdikleri çatışmada olay yerinde şehit olan polisimize, kaldırıldığı hastanede şehit olan komiser yardımcısına Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve polis teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz."