Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'i vuran 6.6'lık depremiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak vatandaşları uyardı.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği İzmir'de yeni tip koronavirüse karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

İZMİR’DE ŞU ANKİ ŞARTLAR COVID-19’UN yayılmasına çok elverişli. Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim. Vakaların azalması, kontrolümüze bağlı. COVID-19 sebebiyle yeni kayıplar vermeyelim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2020

Bakan Koca, paylaşımında, "İzmir'de şu anki şartlar COVID-19'un yayılmasına çok elverişli. Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim. Vakaların azalması kontrolümüze bağlı. COVID-19 sebebiyle yeni kayıplar vermeyelim" ifadesini kullandı.