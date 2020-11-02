Fatih'in Türkali-1'de ilk tespit kuyusunu kazacağı belirtilen açıklamada, "Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak. Matkap Türkali-1'de dönecek." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 19 Ekim'de Karadeniz'deki doğal gaz rezervi çalışmalarının ardından bakım için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaşmıştı.

#Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak.



Matkap Türkali-1’de dönecek.



Bahtı açık olsun. pic.twitter.com/l7QvatiYEm — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) November 2, 2020

Tam bağımsız enerji hamlesinin en önemli ayağı "Fatih"

Denizlerdeki sondaj çalışmaları, Türkiye'nin tam bağımsız enerji hamlesinin en önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Bu vizyonun başrolünde ise ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" yer alıyor.

Fatih 229 metre uzunluğu, 36 metre genişliği ile yüzen bir dev. Sadece sondaj kulesi 64 metre uzunluğunda. 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabiliyor.

[[Zonguldak'tan yaklaşık 170 kilometre açıkta yer alan Sakarya Gaz Sahası (Tuna-1 Lokasyonu) - Harita: TRT Haber/ Nursel Cobuloğlu]]]

Fatih Sondaj Gemisi, ilk sondaja Zonguldak açıklarında başladı

Takvim yaprakları 20 Temmuz'u gösteriyordu. Zonguldak Ereğli açıklarındaki Tuna-1'de sondaja başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz'i karış karış tarayacağız, varsa mutlaka bulacağız." dedi. "Fatih" umutları boşa çıkartmadı, çok geçmeden tarihi bir keşfe imza attı. Karadeniz'in derinliklerinde 320 milyar metrükep doğalgaz rezervi keşfetti. Fatih Sondaj Gemisi, bu çalışmayla Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.