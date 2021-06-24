Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 18:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca'dan gençlere aşı çağrısı: Aşılanıp hayata karışalım
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gençler, aşılanıp hayata karışalım. Randevularda yaş sınırı 18’e indi. İlk gün yarın" dedi.
Türkiye aşılama programında vites yükseltti. Her geçen gün aşılama programına yeni yaş grupları dahil ediliyor.
Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusu açılacak.
"Randevularda yaş sınırı 18’e indi"
Bununla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gençler, aşılanıp hayata karışalım. Randevularda yaş sınırı 18’e indi. İlk gün yarın" dedi.
Gençler, aşılanıp hayata karışalım. Randevularda yaş sınırı 18’e indi. İlk gün yarın!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 24, 2021
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Koronavirüs Tedbirleri
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