Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı yaptıran Destici'ye teşekkür etti.

Bakan Koca, "Sayın Mustafa Destici'ye aşı programımıza verdikleri destek sebebiyle çok teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.