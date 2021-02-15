Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 20:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca'dan aşı yaptıran Destici'ye teşekkür
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı yaptıran Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'ye teşekkür etti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı yaptıran Destici'ye teşekkür etti.
Bakan Koca, "Sayın Mustafa Destici'ye aşı programımıza verdikleri destek sebebiyle çok teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Sayın Mustafa Destici'ye aşı programımıza verdikleri destek sebebiyle çok teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışmaya devam edeceğiz. https://t.co/pQllCDiKh5— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 15, 2021
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