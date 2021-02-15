Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, zorlu kış şartlarında aşılama çalışmalarını yürüten sağlık çalışanlarının fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşımla birlikte mesaj da yayımlayan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Büyüklerimiz bizim kıymetlilerimiz. Onlara gözümüz gibi bakmak sorumluluğumuz. Nerede olurlarsa olsunlar bize emanetler."