Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 20:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Büyüklerimiz bizim kıymetlilerimiz
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Büyüklerimiz bizim kıymetlilerimiz. Onlara gözümüz gibi bakmak sorumluluğumuz. Nerede olurlarsa olsunlar bize emanetler" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, zorlu kış şartlarında aşılama çalışmalarını yürüten sağlık çalışanlarının fotoğraflarını paylaştı.
Paylaşımla birlikte mesaj da yayımlayan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Büyüklerimiz bizim kıymetlilerimiz. Onlara gözümüz gibi bakmak sorumluluğumuz. Nerede olurlarsa olsunlar bize emanetler."
Büyüklerimiz bizim kıymetlilerimiz. Onlara gözümüz gibi bakmak sorumluluğumuz. Nerede olurlarsa olsunlar bize emanetler. pic.twitter.com/Bqphaj5p43— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 15, 2021
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